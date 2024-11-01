Detenido en Gerena, Julián Herrera Nieto, el sexto fugitivo de la lista de «Los 10 más buscados»

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Gerena a uno de los prófugos incluidos en la lista de «Los 10 más buscados», convirtiéndose en el sexto fugitivo localizado desde el lanzamiento de esta campaña a nivel nacional hace apenas 3 meses. El arrestado, Julián Herrera Nieto, estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y llevaba años en paradero desconocido. El arrestado contaba con la colaboración de familiares que le daban cobertura para evitar...