Detenido en Gerena, Julián Herrera Nieto, el sexto fugitivo de la lista de «Los 10 más buscados»

Detenido en Gerena, Julián Herrera Nieto, el sexto fugitivo de la lista de «Los 10 más buscados»

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Gerena a uno de los prófugos incluidos en la lista de «Los 10 más buscados», convirtiéndose en el sexto fugitivo localizado desde el lanzamiento de esta campaña a nivel nacional hace apenas 3 meses. El arrestado, Julián Herrera Nieto, estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y llevaba años en paradero desconocido. El arrestado contaba con la colaboración de familiares que le daban cobertura para evitar...

