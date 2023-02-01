Detenido en Algeciras y condenado un violador por acercarse a su víctima menor de edad tras salir de la cárcel

S.C.M. fue excarcelado hace menos de un mes, dos años antes de su condena inicial de doce años al beneficiarse de la ley del 'solo sí es sí'. El pasado 10 de octubre, tras cumplir diez años en prisión por la violación en 2015 en Algeciras de su sobrina de 7 años, S.C.M. quedó en libertad -dos años antes de lo previsto en su condena, por la aplicación de la polémica ley del solo sí es sí- con la prohibición expresa de aproximarse a menos de 500 metros de su víctima y de entrar y residir en el término municipal algecireño durante 20 años.