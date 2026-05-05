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Detenidas tres trabajadoras de un centro de educación infantil de Jaén por maltrato a 15 niños: los forzaban a comer hasta provocarles vómitos

Detenidas tres trabajadoras de un centro de educación infantil de Jaén por maltrato a 15 niños: los forzaban a comer hasta provocarles vómitos

Dos educadoras y la directora de un centro educativo infantil de la ciudad de Jaén han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de varios delitos de malos tratos hacia al menos 15 menores del centro. Entre las conductas investigadas se incluye forzar a los niños a comer hasta el punto vomitar, así como encerrarlos a oscuras cuando lloraban.

| etiquetas: centro educación infantil , maltrato , niños , vómitos
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4 comentarios
13 3 0 K 142 actualidad
ahotsa #1 ahotsa
No me entra en la cabeza que tres supuestas profesionales se pongan de acuerdo para maltratar... ¿Cómo se forja esa asquerosa alianza sin ser denunciado a la primera?...
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ahotsa #2 ahotsa *
#1 También fue detenida la directora del centro como presunta autora de un delito contra la Administración de Justicia y coacciones. Según la investigación, una vez tuvo conocimiento de la apertura de las diligencias, habría contactado de forma individual con varios padres de los menores para informarles de una futura citación policial, trasladándoles que las denuncias no eran ciertas y que los niños se encontraban en buen estado.

O sea que eran dos; la tercera es la directora. Pero no me creo que eso no lo supiera la directora; y, si no, pues está muy claro que el cargo le viene más que grandísimo.
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#4 Pitchford
Y lo de las grabaciones continuas en sitios con niños y otras personas indefensas, con revisiones aleatorias por funcionarios públicos, para cuando?
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Kantinero #3 Kantinero
Con la de cosas que pasan en México
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menéame