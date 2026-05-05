Detenidas tres trabajadoras de un centro de educación infantil de Jaén por maltrato a 15 niños: los forzaban a comer hasta provocarles vómitos

Dos educadoras y la directora de un centro educativo infantil de la ciudad de Jaén han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntas autoras de varios delitos de malos tratos hacia al menos 15 menores del centro. Entre las conductas investigadas se incluye forzar a los niños a comer hasta el punto vomitar, así como encerrarlos a oscuras cuando lloraban.
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O sea que eran dos; la tercera es la directora. Pero no me creo que eso no lo supiera la directora; y, si no, pues está muy claro que el cargo le viene más que grandísimo.