Detenida por secuestrar en su casa a un hombre al que acababa de conocer

Detenida por secuestrar en su casa a un hombre al que acababa de conocer

La mujer arrestada en Valencia, de 68 años, atrancó la puerta con una madera y una barra metálica para no dejar salir al varón 23 años más joven.

4 comentarios
#3 rbrn
Stephen King, ¿eres tú?
#4 Chinchorro
" En la vivienda, además de la detenida, había también otra mujer supuestamente retenida, de 43 años y origen ucraniano, con evidentes signos de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

La arrestada, de origen polaco, alegó a los agentes que había perdido las llaves y por eso no abría la puerta. La mujer, que ha quedado en libertad tras ser puesta a disposición judicial, cuenta con cuatro antecedentes policiales."

Si, #3 . Definitivamente es él.
#2 pandasucks
Si hubiera sido uno de 25 años que no encuentra vivienda, pues fijo que no quiere salir, ese ha sido su error.
#1 DatosOMientes
No sé yo si encerrarte con un hombre de 45 años siendo una mujer de 68 es lo más inteligente que pudo hacer.
