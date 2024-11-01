Detenida por secuestrar en su casa a un hombre al que acababa de conocer

·
La mujer arrestada en Valencia, de 68 años, atrancó la puerta con una madera y una barra metálica para no dejar salir al varón 23 años más joven.
#3
rbrn
Stephen King, ¿eres tú?
3
K
40
#4
Chinchorro
"
En la vivienda, además de la detenida, había también otra mujer supuestamente retenida, de 43 años y origen ucraniano, con evidentes signos de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
La arrestada, de origen polaco, alegó a los agentes que había perdido las llaves y por eso no abría la puerta. La mujer, que ha quedado en libertad tras ser puesta a disposición judicial, cuenta con cuatro antecedentes policiales."
Si,
#3
. Definitivamente es él.
2
K
30
#2
pandasucks
Si hubiera sido uno de 25 años que no encuentra vivienda, pues fijo que no quiere salir, ese ha sido su error.
1
K
19
#1
DatosOMientes
No sé yo si encerrarte con un hombre de 45 años siendo una mujer de 68 es lo más inteligente que pudo hacer.
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
