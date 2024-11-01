edición general
Detenida una mujer en Israel por ocultar el cadáver de su madre, superviviente del Holocausto, para recibir su paga

Las autoridades de Israel han detenido a una mujer residente en el norte del país por supuestamente ocultar el cuerpo de su madre, de 93 años y superviviente del Holocausto, para seguir cobrando los beneficios sociales que recibía por haber escapado con vida de los crímenes de la Alemania nazi."Una pareja de Karmiel ocultó el cuerpo de la madre de la mujer, de 93 años, para seguir recibiendo dinero de varias organizaciones debido a que era una superviviente del Holocausto", ha dicho la Policía israelí en su cuenta en X, donde ha afirmado que lo

Es una no-noticia.
Este tipo de cosas pasan desde siempre en cualquier parte del mundo.
#1 y es una noticia cuando pasa en cualquier parte del mundo ¿Por qué no iba a serlo cuando es una judía superviviente de un genocidio y es en palestina donde están cometiendo otro los mismos judíos?
Esto es casi simbolico.
Los zionistas usan el mismo metodo.
Lo de vivir a cuenta del holocausto a alguien se le está yendo de las manos.
:troll:
