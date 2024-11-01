edición general
Detenida una mujer de 52 años por vender temporadas completas de telenovelas pirateadas desde Milanuncios

Una mujer de 52 años fue detenida en Elche por vender temporadas completas pirateadas de telenovelas a través de Milanuncios. La Policía Nacional la investiga por un presunto delito contra la propiedad intelectual en una operación denominada “Pecadora”. La mujer, sin antecedentes, quedó en libertad con cargos. La investigación, considerada inédita por centrarse en telenovelas, permitió intervenir unos 1.300 DVD falsificados, siete discos duros y un ordenador con series completas.

3 comentarios
#2 surco
Tranquiliza saber como nos protege nuestra policia de los auténticos delincuentes. Hola, soy la Charo, tengo un video y soy peligrosa
#3 davidvsgoliat
Vergüenza que se dedique dinero público a perseguir esas cosas.
OdaAl #1 OdaAl
Haciendo competencia a Netflix
