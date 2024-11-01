Detenida una hostelera en Lugo por tener un empleado sin contrato y pagarle 800 euros cada tres meses y medio

La Policía Nacional de Lugo detuvo a una mujer por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que gestionaba un establecimiento de hostelería en el que hacía trabajar a un empleado sin contrato durante once horas diarias, pagándole únicamente 800 euros cada tres meses y medio. Los agentes constataron además que el establecimiento investigado se encontraba "en proceso de traspaso" y que la víctima, de origen extranjero, carecía de autorización para trabajar en España. "No obstante, estas circunstancias no...