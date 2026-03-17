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Detenida una chica de 19 años tras clavar un cuchillo en el estómago a su ex novio en Vitoria

Una joven de 19 años ha sido detenida en Vitoria acusada de herir con un arma blanca a su ex novio, según ha informado este martes el Ayuntamiento de la capital alavesa

| etiquetas: vitoria , violencia intrafamiliar
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1 comentarios
6 2 0 K 89 actualidad
vicvic #1 vicvic *
Y es que la violència entre parejas / ex parejas no tiene particularmente género, los que la llevan a cabo son gentuza que necesitan recibir castigos mas duros, sean del sexo que sean.
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menéame