edición general
6 meneos
33 clics
Detectan un misterioso abombamiento en un volcán iraní que se creía extinto desde hace 700.000 años: podría estar despertando de su largo letargo

Detectan un misterioso abombamiento en un volcán iraní que se creía extinto desde hace 700.000 años: podría estar despertando de su largo letargo

Un volcán en Irán, considerado extinto durante 700.000 años, ha comenzado a elevar su cima sin causa aparente, revelando un potencial riesgo geológico oculto. Durante siglos, el volcán Taftan ha sido una silueta imponente en el paisaje montañoso del sureste de Irán. Con su cima nevada, fumarolas persistentes y su historia geológica casi olvidada, este gigante dormido parecía condenado al olvido. Sin embargo, algo ha cambiado. En los últimos meses, señales sutiles pero inequívocas indican que Taftan podría estar saliendo de su letargo...........

| etiquetas: iran , volcan , extinto , desde hace , 700.000 años , podria despertar
5 1 0 K 123 ciencia
3 comentarios
5 1 0 K 123 ciencia
obmultimedia #1 obmultimedia
venga 2025, tu puedes, danos la traca final!!!
2 K 42
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 La traca final seria el día que el súper volcán de Yellowstone haga pum.
1 K 31
powernergia #2 powernergia
Si tenía fumarolas yo creo que muy dormido no estaba.
0 K 11

menéame