La detección de anomalías llenas de aire en la pirámide de Micerino (Menkaura) podría indicar una nueva entrada (ENG)

Investigadores del proyecto de investigación ScanPyramids, han identificado dos anomalías ocultas llenas de aire en la tercera pirámide más grande de Guiza. La hipótesis de una posible entrada en este punto del lado este de la pirámide de Menkaure existía desde hace tiempo. Las investigaciones, que utilizaron radar, ultrasonido y tomografía de resistividad eléctrica (ERT), demuestran la existencia de dos cavidades llenas de aire bajo la fachada este, lo que proporciona evidencia inicial que respalda la hipótesis.
