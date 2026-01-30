Un destructor de Estados Unidos atraca en Israel y refuerza las amenazas de Trump a Irán

El destructor Delbert D.Black de la Armada de Estados Unidos ha atracado esta mañana en el puerto israelí de Eilat después de zarpar hace tres semanas en un trayecto en el que llegó a hacer escala en Las Palmas. Este movimiento coincide con las amenazas de Trump de llevar a cabo una nueva operación militar contra Irán, en la que ha insistido en las últimas horas salvo que este país cumpla con dos exigencias: abandonar su carrera nuclear y dejar de matar a manifestantes antigubernamentales.
Y seguramente intentará hacer algo similar al bombardeo de los B2 del año pasado, un circo para salir del paso porque realmente tiene todas las de perder atacando a Irán.
Ya sin contar con que Irán ha anunciado maniobras conjuntas con China y Rusia en el estrecho (si no me han troleado). Viendo que la plata y el oro han caído diría que no van a tener pelotas, al menos por el momento.
Cachis...
Pero vamos, los sionistas , nazis, judios, genocicidas de los israelitas dando apoyo a USA.
Eso es denunciable.
Lo de Rota, según CCOO y UGT , dan puestos de trabajo a la población local.
Vamos, que cero sorpresas. Y si no envían tropas de apoyo es porque les penaliza electoralmente sino... Aisssss.