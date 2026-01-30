Un destructor de Estados Unidos atraca en Israel y refuerza las amenazas de Trump a Irán

El destructor Delbert D.Black de la Armada de Estados Unidos ha atracado esta mañana en el puerto israelí de Eilat después de zarpar hace tres semanas en un trayecto en el que llegó a hacer escala en Las Palmas. Este movimiento coincide con las amenazas de Trump de llevar a cabo una nueva operación militar contra Irán, en la que ha insistido en las últimas horas salvo que este país cumpla con dos exigencias: abandonar su carrera nuclear y dejar de matar a manifestantes antigubernamentales.