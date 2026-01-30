edición general
11 meneos
11 clics
Un destructor de Estados Unidos atraca en Israel y refuerza las amenazas de Trump a Irán

Un destructor de Estados Unidos atraca en Israel y refuerza las amenazas de Trump a Irán

El destructor Delbert D.Black de la Armada de Estados Unidos ha atracado esta mañana en el puerto israelí de Eilat después de zarpar hace tres semanas en un trayecto en el que llegó a hacer escala en Las Palmas. Este movimiento coincide con las amenazas de Trump de llevar a cabo una nueva operación militar contra Irán, en la que ha insistido en las últimas horas salvo que este país cumpla con dos exigencias: abandonar su carrera nuclear y dejar de matar a manifestantes antigubernamentales.

| etiquetas: israel , irán , trump , destructor , estados unidos
9 2 0 K 100 actualidad
12 comentarios
9 2 0 K 100 actualidad
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Cualquier cosa con tal que no salga la lista Epstein
4 K 51
javibaz #5 javibaz
#2 les está saliendo cara de narices la lista.
0 K 13
makinavaja #8 makinavaja
#5 ...a él no.... a los estadounidenses si... pero ellos sabrán lo que votan!!! :-D :-D :-D
0 K 12
#9 lordban *
#2 Lo estáis entendiendo complemente al revés. Todas las guerras que han habido en esa región no han sido para tapar la lista Epstein. Eran Epstein y su lista que existían para que se hicieran las guerras ahí. Está obrando por los intereses de Israel, Irán es simplemente el siguiente objetivo.
1 K 18
#11 Dav3n *
#9 Totalmente de acuerdo. Trump está obligado a contentar a los de la agenda sionista, sobre todo ahora que se están repartiendo las ayudas a las campañas en EEUU.

Y seguramente intentará hacer algo similar al bombardeo de los B2 del año pasado, un circo para salir del paso porque realmente tiene todas las de perder atacando a Irán.

Ya sin contar con que Irán ha anunciado maniobras conjuntas con China y Rusia en el estrecho (si no me han troleado). Viendo que la plata y el oro han caído diría que no van a tener pelotas, al menos por el momento.
0 K 12
#1 IsraelEstadoGenocida
Había leído que un Destructor de Estados Unidos había atacado Israel y me había puesto cachondo...

Cachis...
4 K 49
shake-it #10 shake-it
#1 ¿Alguien sabe cómo volver a tapar una botella de champán una vez que se ha descorchado? Es para un amigo...
0 K 16
Mauricio_Colmenero #7 Mauricio_Colmenero
En Rota (España, terriotorio nacional) , hay basados permanémente cuatro destructores Arleigh Burke ...

Pero vamos, los sionistas , nazis, judios, genocicidas de los israelitas dando apoyo a USA.
Eso es denunciable.


Lo de Rota, según CCOO y UGT , dan puestos de trabajo a la población local.
1 K 12
#12 Dav3n *
#7 Europa está dando apoyo, hace días declararon organización terrorista a la guardia revolucionaria iraní en un movimiento para legitimar los actos que pretenden perpretar.

Vamos, que cero sorpresas. Y si no envían tropas de apoyo es porque les penaliza electoralmente sino... Aisssss.
0 K 12
#6 eipoc
Van a salir con una mano delante y otra detrás de Irán.
0 K 9
#3 angar300
El destructor... parece una película de Marvel.
0 K 7
#4 perica_we
un destructor en israel.... y tendrán más de 5 destructores y un portaaviones mínimo más cerca de irán........
0 K 6

menéame