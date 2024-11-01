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La destrucción de bosques avanza mientras crecen las presiones para desmantelar el Reglamento de la UE de deforestación importada

Desde la Alianza Cero Deforestación hacemos un llamamiento a la UE para que no diluya las obligaciones del Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR). El mercado europeo sigue vinculado a la destrucción de los bosques a través de la importación de materias primas de riesgo. Retrasar o debilitar este reglamento supondría un retroceso ambiental que, además, acabaría afectando a la propia economía europea. Según la FAO, entre 2015 y 2025 el planeta ha perdido una media de 10,9 millones de hectáreas de bosque al año.

| etiquetas: bosques , deforestación , reglamento europeo , eudr
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1 comentarios
6 1 0 K 76 MAmbiente
#1 Pitchford *
La destrucción de los bosques vírgenes de los trópicos continua. No sabemos si parará antes de que no quede ninguno. Europa colaborando con importaciones de soja para el ganado, maderas, carne de vacuno, etc. de zonas recien deforestadas..
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