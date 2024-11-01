La destrucción de bosques avanza mientras crecen las presiones para desmantelar el Reglamento de la UE de deforestación importada

Desde la Alianza Cero Deforestación hacemos un llamamiento a la UE para que no diluya las obligaciones del Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR). El mercado europeo sigue vinculado a la destrucción de los bosques a través de la importación de materias primas de riesgo. Retrasar o debilitar este reglamento supondría un retroceso ambiental que, además, acabaría afectando a la propia economía europea. Según la FAO, entre 2015 y 2025 el planeta ha perdido una media de 10,9 millones de hectáreas de bosque al año.