Después de 232 años, Estados Unidos anunció que dejará de fabricar la moneda de 1 centavo de dólar

La Casa de la Moneda de Estados Unidos terminó este miércoles la producción del centavo de dólar después de 232 años. Se trata de un decisión tomada para ahorrar dinero y en reconocimiento de la creciente irrelevancia del llamado “penny”. Los últimos "pennies" fueron acuñados en la Casa de la Moneda en Filadelfia, donde las monedas de menor denominación del país se produjeron desde 1793, un año después de que el Congreso aprobara la Ley de Monedas. Donald Trump ordenó la desaparición de la moneda porque los costos ascendían a casi cuatro.