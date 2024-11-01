El desplome del cultivo de opio en Afganistán reconfigura el narcotráfico global

La superficie dedicada al cultivo de opio en Afganistán se redujo en un 20% en 2025, cayendo a 10.200 hectáreas desde las 12.800 del año anterior, según un nuevo informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta drástica contracción, que reduce la producción de opio a 296 toneladas (un 32% menos), señala un cambio histórico en los patrones de producción y tráfico de drogas en la región. La caída es aún más significativa si se compara con los 232.000 hectáreas cultivadas en 2022, antes de la prohibición talibán.