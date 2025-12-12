"Desperté en el hospital y me dijeron que me habían violado": Ocho años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que estaba inconsciente

El hombre, de 50 años, encontró a una mujer tumbada en un banco, que "no se movía ni abría los ojos", "aprovechó" para "apartarle la falda y las bragas" y "penetrarla vaginalmente". Cumplió condena por otra agresión sexual en Bélgica y estaba en España de forma irregular. "Trató a la víctima como si fuera un objeto". La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a ocho años de prisión a un hombre cubano de 50 años que violó a una mujer, de 43, en plena calle, la madrugada del 23 de julio de 2023, mientras ella estaba completamente inconsciente