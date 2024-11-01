edición general
Despedido de Mercadona tras 18 meses de baja y denegarle la incapacidad: faltó 15 días al trabajo esperando a que la empresa le llamara y la Justicia no le da la razón

El trabajador alegó que la empresa debía citarle para un reconocimiento médico previo, pero el tribunal sentencia que la obligación de volver al puesto es del empleado.

cocolisto #2 cocolisto
Si solicitas a la empresa hacer uso de tus vacaciones se da por supuesto que estás de alta. Terminado tu periodo de vacaciones toca ir al trabajo sin más preámbulo. Si no lo haces tu despido está más que justificado.
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Buena noticia para los rojelios de meneame. Una persona que deja de sufrir en la peor empresa del universo.
Andreham #1 Andreham
Tiene razón el tribunal, a menos que el trabajador pueda confirmarlo mediante nota escrita o grabación de audio, tiene que ir a trabajar, no vale el "ej que me tenían que llamar".

Putada que le denegasen la incapacidad pero bueno, según la derecha las bajas y las incapacidades las dan con el chocapic así que supongo que compraría Choco Krispies.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#1 las bajas las dan con el chocapic. Hasta que esto pete.
