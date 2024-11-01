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Desmontando el peor podcast de machos alfa
"Las cosas como son", uno de los podcast redpill más grandes del mundo hispanohablante. Hoy, desmontaremos sus argumentos más científicos gracias al poder de... el sentido común.
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#3
EldelaPepi
#2
Estás equivocado.
Mira bien.
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#4
ingenierodepalillos
*
EDIT. Ya no venía a cuento. Buen aporte
#0
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#1
EldelaPepi
No sé si puedes cambiar aún las etiquetas, pero no es un vídeo de PutoMikel.
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#2
Urasandi
*
#1
Es otro canal del mismo autor. Cambia bastante cuando no sale de mamarracha.
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