Desmantelan un narcoprostíbulo en Madrid y liberan a ocho mujeres víctimas de explotación sexual

La Policía Nacional ha rescatado en Madrid a ocho mujeres que eran víctimas de explotación sexual y obligadas a trabajar las 24 horas del día en un narcoprostíbulo, situado en la calle Francos Rodríguez, en el distrito de Tetuán. La operación, denominada Puma, también ha llevado a la detención de ocho personas —siete mujeres y un hombre— por delitos relacionados con la prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.