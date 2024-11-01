edición general
Desinformación tras los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán

Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado 28 de febrero y las posteriores represalias iraníes, las redes sociales se han colmado de desinformación relacionada con los ataques y enfrentamientos en Oriente Medio. Desde contenidos generados con inteligencia artificial (IA) y videos sacados de contexto hasta falsas respuestas de Grok —la inteligencia artificial de X— sobre imágenes difundidas por la Agencia EFE, los engaños que se esparcen en línea confunden a miles de internautas.

Nunca ocurre nada, nada llega a Israel, pero en el enfrentamiento entre los dos el pasado mes de junio, a los 12 dias los israelís se rindieron. Si no les llegaba nada, porque se bajaron los pantalones? :roll: Tuvo que ir papá Trump a lanzar un par de bombas a instalaciones nucleares. ¿por qué no siguieron si nada llega? :roll:

Anda con la mania de verificar y asegurarse que la gente no vea que les llegan misiles a Tel Aviv. Con el cuento a otros.
#3 Tronchador.
#1 Esta noticia no dice que no llegue nada a Israel, desmiente bulos concretos.
