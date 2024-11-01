Desinformación tras los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán

Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado 28 de febrero y las posteriores represalias iraníes, las redes sociales se han colmado de desinformación relacionada con los ataques y enfrentamientos en Oriente Medio. Desde contenidos generados con inteligencia artificial (IA) y videos sacados de contexto hasta falsas respuestas de Grok —la inteligencia artificial de X— sobre imágenes difundidas por la Agencia EFE, los engaños que se esparcen en línea confunden a miles de internautas.