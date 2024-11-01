edición general
3 meneos
4 clics
La desigualdad de riqueza en Estados Unidos acaba de alcanzar su mayor brecha en más de tres décadas (EN)

La desigualdad de riqueza en Estados Unidos acaba de alcanzar su mayor brecha en más de tres décadas (EN)  

El 1% más rico de los hogares poseía el 31,7% de toda la riqueza de Estados Unidos en el tercer trimestre de 2025, la proporción más alta registrada

| etiquetas: economía , eeuu , desigualdad
2 1 0 K 23 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 23 actualidad

menéame