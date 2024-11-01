edición general
La desGràcia del barrio (Cat)

Los efectos de la gentrificación en el barrio de Gràcia, Barcelona, hacen que muchos vecinos tengan que marchar.

Robus #2 Robus
La Barceloneta está igual y ahora (bueno, hace unos añitos ya) se han volcado en El Poble Sec que siempre había sido un barrio "bajo" (de hecho así lo llamaba Juan Manel Serrat, que nació allí) de trabajadores... pues ya tenemos restaurantes exclusivos, zonas de viandantes con tiendas varias e incluso algunos locales que aparecen en los documentales internacionales (por ejemplo el Quimet & Quimet, que siempre tiene una cola de extranjeros en la calle y cada dos por tres les están…   » ver todo el comentario
SegarroAmego #1 SegarroAmego
Entre turistas y segarros van apañaos
