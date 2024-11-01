·
11885
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
3195
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
5914
clics
Engañabobos
3430
clics
Nuevo bonus por entropía
4492
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
más votadas
359
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
596
Robert De Niro: "Stephen Miller es el Goebbels del gabinete de Trump. Es un nazi, sí, lo es, y además es judío. Debería avergonzarse de sí mismo." [ENG]
561
Petro acusa a EE.UU. de cometer un asesinato en aguas territoriales de Colombia y exige explicaciones
379
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
248
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
La desGràcia del barrio (Cat)
Los efectos de la gentrificación en el barrio de Gràcia, Barcelona, hacen que muchos vecinos tengan que marchar.
gràcia
barrio
barcelona
gentrificación
#2
Robus
La Barceloneta está igual y ahora (bueno, hace unos añitos ya) se han volcado en El Poble Sec que siempre había sido un barrio "bajo" (de hecho así lo llamaba Juan Manel Serrat, que nació allí) de trabajadores... pues ya tenemos restaurantes exclusivos, zonas de viandantes con tiendas varias e incluso algunos locales que aparecen en los documentales internacionales (por ejemplo el Quimet & Quimet, que siempre tiene una cola de extranjeros en la calle y cada dos por tres les están…
0
12
SegarroAmego
Entre turistas y segarros van apañaos
2
-2
