El desempleado de Granada que se compró un Maserati

Un vecino de la capital pacta nueve meses de cárcel y el pago de una multa de más de nueve millones de euros por blanquear dinero del narcotráfico. Acto seguido, el tribunal requirió al reo para que abonase la sanción, pero el reo expuso que «que carecía de bienes con la que hacerla efectiva». Al tratarse de un fallo de conformidad, es decir, asumida y propiciado por el propio inculpado, la Audiencia Provincial concluyó que la sentencia era firme y, por tanto, ya no puede ser impugnada ante ninguna instancia judicial superior.