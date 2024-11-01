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Desde el estrecho de Ormuz al supermercado: el precio de los fertilizantes ahogan a agricultores y familias

Desde el estrecho de Ormuz al supermercado: el precio de los fertilizantes ahogan a agricultores y familias

Las escaladas en el precio del petróleo y del gas copan las portadas y titulares diarios. Los vaivenes del desastroso ataque de Trump y Netanyahu contra Irán, que no parece terminar, hacen temblar y dispararse a los mercados con cada post en redes sociales del presidente norteamericano. Esos movimientos saltan directamente a las gasolineras y facturas de la luz, y de ahí al resto de productos. En cambio, existe otro insumo productivo que no llena tantas portadas pero que influye directamente en los costes de los productos de las estanterías de

| etiquetas: estrecho de ormuz , irán , fertilizante
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6 comentarios
5 1 0 K 88 actualidad
#1 Marisadoro
Los tomates que se veden hoy están abonados con los fertilizantes que llegarán el mes que viene ¡!
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Gry #2 Gry *
#1 Con lo que ganas con los tomates que vendes hoy tienes que comprar fertilizantes para los de la siguiente cosecha y gasoil para la maquinaria que uses para cosecharlos, plantarlos y abonarlos.
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fofito #5 fofito
#2 Exactamente. Con el salario que ganó hoy tengo que comprar los tomates que comeré mañana...a qué no sabes que tomates NO voy a comprar?
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Thirsty #6 Thirsty
#5 Entonces para tu presupuesto tienes los bancos de alimentos. Para internet si tienes, no ?
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Espérate a que lleguen esos tomates que te vas a enterar el precio que tienen.

De momento el fertilizantes ya es más caro porque los almacenes llevan un mes sin recibir reposición
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menéame