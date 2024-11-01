Desde el estrecho de Ormuz al supermercado: el precio de los fertilizantes ahogan a agricultores y familias

Las escaladas en el precio del petróleo y del gas copan las portadas y titulares diarios. Los vaivenes del desastroso ataque de Trump y Netanyahu contra Irán, que no parece terminar, hacen temblar y dispararse a los mercados con cada post en redes sociales del presidente norteamericano. Esos movimientos saltan directamente a las gasolineras y facturas de la luz, y de ahí al resto de productos. En cambio, existe otro insumo productivo que no llena tantas portadas pero que influye directamente en los costes de los productos de las estanterías de