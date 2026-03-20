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¿Qué descuentos ha aprobado el gobierno y cuándo se hacen efectivos?

El escudo social acordado por el ejecutivo en dos reales decretos afectará a la factura de la luz, el gas, las empresas y, de aprobarse, también a los alquileres

| etiquetas: medidas del gobierno , guerra
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