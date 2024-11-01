edición general
6 meneos
8 clics

Un descubrimiento revela la producción de bronce arsénico en la isla Elefantina de Egipto durante el Imperio Medio (ENG)

Un reciente estudio revela la primera evidencia directa de la producción de bronce arsenical en la isla Elefantina, Asuán, que data del Imperio Medio de Egipto (c. 2000-1650 a. C.). La investigación revela una tradición metalúrgica en el antiguo Egipto mucho más compleja de lo que se creía hasta ahora. La evidencia sugiere que los metalúrgicos del Imperio Medio aplicaban métodos controlados e intencionales para elevar el contenido de arsénico, mejorando significativamente la resistencia y durabilidad de sus aleaciones de bronce.

| etiquetas: isla elefantina , metalurgia , bronce , arsenico , speiss
6 0 0 K 92 egiptologia
3 comentarios
6 0 0 K 92 egiptologia
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Lo de la metalurgia me está encantando. Habitualmente la metalurgia está excluída de la química porque no está a temperatura ambiente ni en forma de polvo para acelerar la reaccción, y por eso los químicos huyen. La química de las aleciones metálicas a lo largo de la historia no es muy sexy para químicos. Pero hay infinitas variedades de bronce en la edad del bronce, y eso sólo puede significar una cosa.
1 K 30
eltxoa #3 eltxoa
#2 Aliens? :troll:
0 K 11

menéame