Descubren las primeras huellas fósiles de elefantes y mamíferos en la costa de Murcia

Un equipo internacional descubre las primeras huellas fósiles de vertebrados del Cuaternario en Murcia, incluyendo el elefante Palaeoloxodon antiquus, ciervos, cánidos y équidos, revelando corredores ecológicos costeros para la megafauna ibérica hace 125.000 años. Este descubrimiento es muy relevante porque proporciona una prueba muy detallada y directa el tipo de ecosistema y la fauna que existían en el litoral murciano durante el último periodo interglaciar.