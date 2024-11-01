Descubren por primera vez a una enana marrón usando sólo un radiotelescopio

Recientemente el telescopio europeo Low-Frequency Array (LOFAR) descubrió lo que apuntaba a ser una enana marrón en la constelación de Hércules a unos 212 años luz de nosotros. Posteriormente, astrónomos del Observatorio Internacional Gemini en Maunakea (Hsawaii) confirmó el descubrimiento. Enanas marrones (también conocidos como super planetas) hay muchas descubiertas y muchas más en el Universo. Pero esta tiene algo de especial: es la primera que se consigue descubrir utilizando sólo un radiotelescopio.