Descubren un nuevo animal en el Amazonas que se parece demasiado al dodo

Descubren un nuevo animal en el Amazonas que se parece demasiado al dodo  

Se trata de una nueva especie de tinamú que se mostró muy dócil con los humanos, lo que podría ser peligroso. Los científicos destacaron la falta de reacción del ave ante la presencia humana, un comportamiento que evocaba a una especie histórica: el dodo. Según explicaron, los ejemplares observados caminaban lentamente entre claros del sotobosque sin mostrar señales de alerta, una actitud inusual en otros tinamús que suelen ser muy cautelosos. El Amazonas continúa albergando fauna desconocida en sus lugares más inaccesibles.

10 comentarios
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#7 Pues aun va a ser cosa del navegador... :shit:  media
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo *
Pregunta of topic: Me he fijado hace tiempo que algunos articulos, como el de este meneo, terminan repitiendo al final exactamente el mismo parrafo con el que comienzan ¿Os pasa a vosotros o es cosa de mi PC/navegador? ¿Algun motivo? ¿Quizas sea una pista de que esta hecho con IA?
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 Como el 50 por ciento tirando por bajo de los comentarios de menéame de aquí a un año. Lo harán bots respondiendo a bots. Ríete de los multicuentas.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 Pero hablo del articulo publicado. Tambien me ha pasado con otros articulos.

¿Si fuese generado por IA, que es una de mis suposiciones, ni siquiera los revisan?
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#4 Hay productores de contenido que viven en Japón y hacen esa mierda para el mundo hispano como churros. Y cuela bastante. Y si no cuela, cortan esa línea y crean diezmil.
woody_alien #7 woody_alien *
#4 Yo no veo semejante cosa :-P  media
#5 XXguiriXX
#2 Posiblemente una IA. ChatGPT 3 solía usar ese tipo de estructura.
gustavocarra #1 gustavocarra
No le molestéis. Le dejamos ahí tranquilo para que no trolee en la Wikipedia.
#10 Robe7064
#1 Un comentario muy propio del 2006.
#9 sliana
No es que la IA le quite el trabajo al editor, redactor, becario.... Al pringado de turno, sino que también a la propia empresa. Si todo lo escribe chatgpt y todo parece escrito por chatgpt, al tener acceso sobran intermediarios.
