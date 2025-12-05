Descubren un nuevo animal en el Amazonas que se parece demasiado al dodo  

Se trata de una nueva especie de tinamú que se mostró muy dócil con los humanos, lo que podría ser peligroso. Los científicos destacaron la falta de reacción del ave ante la presencia humana, un comportamiento que evocaba a una especie histórica: el dodo. Según explicaron, los ejemplares observados caminaban lentamente entre claros del sotobosque sin mostrar señales de alerta, una actitud inusual en otros tinamús que suelen ser muy cautelosos. El Amazonas continúa albergando fauna desconocida en sus lugares más inaccesibles.