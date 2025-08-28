edición general
Descubren en Marruecos al dinosaurio acorazado más extraño de la historia, con púas de un metro y un cuerpo que parecía un arsenal viviente

En las áridas laderas del Alto Atlas marroquí, donde hoy solo sopla el viento sobre la roca, hace unos 168 millones de años caminaba uno de los animales más insólitos que jamás haya existido. Medía apenas cuatro metros de largo y era herbívoro, pero su cuerpo estaba cubierto por una auténtica muralla viviente: placas, espinas y púas afiladas de todos los tamaños sobresalían de su cuello, su espalda, su cadera y sus costillas. Algunas de estas estructuras óseas alcanzaban casi un metro de longitud.

#1 Pitchford *
Con los dinosaurios, las peleas entre herbívoros y depredadores estaban a otro nivel.
pepel #2 pepel
Parecía la Sierra de Milei.
