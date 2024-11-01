edición general
Descubren que Latilactobacillus sakei aporta acidez, Leuconostoc mesenteroides dulzura y Weissella koreensis salidez en el kimchi [ENG]

En la elaboración del kimchi se emplean bacterias fermentadoras pero hasta ahora no se sabía qué papel tenía cada una de ellas. Ahora, investigadores han descubierto qué rol juega cada una de ellas explicando de este modo cómo el kimchi obtiene su característico sabor. Así pues se ha visto que (1) Latilactobacillus sakei aumenta la acidez y el sabor umami mediante la producción de ácido láctico (2) Leuconostoc mesenteroides añade dulzor mediante manitol y ácido acético y (3) Weissella koreensis explica el sabor salado y el 'kokumi'.

