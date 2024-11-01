Descubren en Colonia el primer larario al norte de los Alpes (ENG)

Un nicho profundo y arqueado sobre el que se alzaban las figurillas de los lares. Las familias dejaban ofrendas de comida, flores y otros objetos a las deidades en el altar. Restos de muros que sobresalen de los laterales indican que el nicho originalmente estaba cerrado. También hay rastros de pintura (se ven estrellas) en el interior del nicho. Se encontraron agujeros de clavos sobre el arco y en el lateral del nicho donde se colgaban guirnaldas. Debajo del nicho hay una línea rectangular que marca el lugar donde se montó la losa del altar.