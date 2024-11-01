edición general
Descubren un ciberataque al ‘cerebro económico’ del Congreso de EE.UU.: temen acceso a datos clave para redactar leyes y manipular decisiones políticas

Un ataque informático ha comprometido a la oficina que calcula el impacto económico de las leyes en EE.UU., y las consecuencias podrían ser mucho más serias de lo que imaginas.

cocolisto #2 cocolisto
Ya les vale...
"Investigadores en seguridad como Kevin Beaumont han señalado que el punto de entrada del ataque podría haber sido un firewall Cisco sin actualizar desde 2024, aún presente en la red de la agencia durante el cierre gubernamental de octubre. Si esto se confirma, el ataque habría explotado vulnerabilidades ya conocidas y documentadas por expertos en ciberseguridad, lo que abriría un debate incómodo sobre los protocolos de mantenimiento tecnológico en agencias críticas del gobierno federal.
azathothruna #4 azathothruna
Que cerebro?
Se ha demostrado que los aranceles y el baneo en chips son todo lo contrario de lo que un cerebro normal haria en economia
PaulDurden #3 PaulDurden
En España tuvimos a Montoro...
#1 ZamoraBigote
No imagino nada, tranquilo.
