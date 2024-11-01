edición general
Descubren un canal de gas que conecta nuestro sistema solar con otras estrellas

Un nuevo estudio basado en observaciones de rayos X ha revelado una estructura de gas caliente y muy tenue que parece extenderse desde nuestro vecindario solar hacia regiones estelares cercanas. Lejos de ser un “túnel” en el sentido físico, este canal podría ayudar a comprender cómo interactúa nuestro sistema con el entorno galáctico y cómo fluye la materia en la Vía Láctea. Lo que significa que vivimos dentro de una burbuja… literalmente.

