edición general
11 meneos
97 clics
Descubren que el calentamiento global puede terminar por corregirse pero no es una buena noticia

Descubren que el calentamiento global puede terminar por corregirse pero no es una buena noticia

Un inesperado hallazgo científico revela que el planeta podría sobrecorregir su calentamiento y caer en una glaciación global. El hallazgo proviene de un equipo de investigadores de la Universidad de California en Riverside. El análisis introduce un componente hasta ahora ausente en la comprensión científica sobre cómo la Tierra regula el carbono y, por tanto, su temperatura. Lo que parece un mecanismo de autorregulación termina, en ciertos contextos, funcionando como un termostato descontrolado que enfría más de lo debido

| etiquetas: calentamiento , global , terminar , corregirse , buena , noticia
9 2 1 K 47 ciencia
14 comentarios
9 2 1 K 47 ciencia
#1 Cntrl
jajaaja
0 K 6
Torrezzno #2 Torrezzno
Siempre negativo, nunca positivo
0 K 20
Bolgo #3 Bolgo
#0 contribuyendo al clickbait
0 K 10
#8 doppel *
#3 clickbait no, porque no necesitas entrar a la página. Antes de la modificación tampoco.
0 K 20
Bolgo #9 Bolgo
#8 por deontología de los usuarios, se destaca el contenido del titular en la entradilla y luego el que quiera, que entre.
No es nada personal
0 K 10
Bolgo #10 Bolgo
#7 #9 esto
0 K 10
Bolgo #12 Bolgo
#8 cuál es la respuesta del titular a l entradilla?
Ni idea si no scrolleo entre anuncios hasta… que me he aburrido
0 K 10
Rorschach_ #4 Rorschach_
#3 Mierda NG.es
0 K 9
Bolgo #5 Bolgo
#4 y #0 cooperando
0 K 10
Rorschach_ #7 Rorschach_
#5 Qué dices.
0 K 9
HartzBaltz #6 HartzBaltz
Hombre, descubrir lo que se dice descubrir. Desde siempre se sabe que el clima desequilibrado puede provocar cualquier cosa de rebote. En Europa, en un año de estos cuando se rompa el amoc, ya veréis qué risas.
2 K 24
#11 Dav3n
#6 Hace ya lustros que usamos el término "Cambio Climático" precisamente por algo...

Lo interesante del asunto es que este tipo de titulares no son casuales.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
A ver si nos aclaramos, hostias.
0 K 10
#14 sliana
Han descubierto que la tierra sufre ciclos climáticos? Alguien ha abierto un libro?
Cada vez que en la tele dicen que es el verano más cálido desde hace 80 años están reconociendo que lo anormal era la temperatura anterior. El problema es llamar a todo calentamiento global.
0 K 7

menéame