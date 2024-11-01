Descubren que el calentamiento global puede terminar por corregirse pero no es una buena noticia

Un inesperado hallazgo científico revela que el planeta podría sobrecorregir su calentamiento y caer en una glaciación global. El hallazgo proviene de un equipo de investigadores de la Universidad de California en Riverside. El análisis introduce un componente hasta ahora ausente en la comprensión científica sobre cómo la Tierra regula el carbono y, por tanto, su temperatura. Lo que parece un mecanismo de autorregulación termina, en ciertos contextos, funcionando como un termostato descontrolado que enfría más de lo debido
No es nada personal
Ni idea si no scrolleo entre anuncios hasta… que me he aburrido
Lo interesante del asunto es que este tipo de titulares no son casuales.
Cada vez que en la tele dicen que es el verano más cálido desde hace 80 años están reconociendo que lo anormal era la temperatura anterior. El problema es llamar a todo calentamiento global.