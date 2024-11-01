edición general
Descubierto un busto de la diosa Isis en la antigua Satala, en la región turca del mar Negro [ENG]

El descubrimiento una rara prueba física de la diversidad religiosa entre los soldados romanos acantonados en Satala, una de las fortalezas más remotas de las provincias orientales del Imperio Isis, adorada a lo largo y ancho del mundo mediterráneo como símbolo de fertilidad, era especialmente popular entre los soldados, marinos y comerciantes romanos que servían en tierras foráneas.

