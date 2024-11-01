Descifrado completo de una carta secreta que detalla la Gran Bretaña de la Baja Edad Media (ENG)

Una carta diplomática secreta redactada en 1498 transportó en su día información confidencial sobre Inglaterra y Escocia hasta la corte española. Más de cinco siglos después, tres historiadores han descifrado su código y han elaborado la versión más completa y precisa del texto hasta la fecha, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre la Gran Bretaña de finales de la Edad Media. La carta ofrece una visión amplia de la vida política en Inglaterra y Escocia. Describe la corte de Enrique VII de Inglaterra y las negociaciones matrimoniales (...)