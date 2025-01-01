edición general
La descabellada idea de un astrofísico: crear una nave diminuta para estudiar los agujeros negros

El astrofísico Cosimo Bambi cree que viajar a un agujero negro es posible gracias a una nave espacial del tamaño de un clip. Concretamente, Bambi ha propuesto una misión de un siglo para enviar una nanonave a un agujero negro utilizando un potente rayo láser, de esta manera, se pondría a prueba los fundamentos de la física y la relatividad general. No obstante, esta idea enfrenta enormes desafíos tecnológicos y un coste financiero de billones de dólares.

#1 yokitolakaka
Yo pongo 10€ :take:
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#1 Otros 10 más por aquí.
#2 asgard_gainsborough
Cosimo Bambi es el autor de libros de cosmología que se usan para estudiar en las Universidades. Sin embargo, lo que comenta en este artículo: arxiv.org/pdf/2504.14576 (que es simplemente para una revista tipo muy interesante, para nada un journal científico revisado por pares) es una idea típica de un cuñado de bar, escrita en una servilleta. Ni se conocen agujeros negros tan cercanos como a él le gustaría (a 20 años luz, cuando el más cercano detectado está a 1500 años luz), ni existe la tecnología para hacer nano-naves, ni la instrumentación que se necesita para incluírla en la nano-nave; ni mucho menos el pensamiento político a largo plazo para financiar un proyecto cuyos resultados podrían conocerse sólamente de aquí a siglos (sin contar con que, en menos de ese tiempo, o nos vamos todos al garete, o la tecnología mejora como para hacer éste proyecto obsoleto antes de que alcance su objetivo).
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Será un viaje alucinante
alfre2 #5 alfre2
Apuntar un rayo láser hacia un agujero negro con malas pulgas? Qué podría salir mal?
