La descabellada idea de un astrofísico: crear una nave diminuta para estudiar los agujeros negros

El astrofísico Cosimo Bambi cree que viajar a un agujero negro es posible gracias a una nave espacial del tamaño de un clip. Concretamente, Bambi ha propuesto una misión de un siglo para enviar una nanonave a un agujero negro utilizando un potente rayo láser, de esta manera, se pondría a prueba los fundamentos de la física y la relatividad general. No obstante, esta idea enfrenta enormes desafíos tecnológicos y un coste financiero de billones de dólares.
| etiquetas: bambi , agujeros negros , nanonave