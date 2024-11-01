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El desarrollismo como única salida: por qué Argentina no puede crecer exportando lo que extrae sin transformar

El desarrollismo como única salida: por qué Argentina no puede crecer exportando lo que extrae sin transformar

Argentina tiene un problema que ningún programa de estabilización resuelve por sí solo. No es el déficit fiscal —que existe y requiere corrección—. No es la emisión monetaria —que debe controlarse—. No es el tipo de cambio —que necesita previsibilidad—. Es la estructura productiva. El desarrollismo no es nostalgia de los años '50. Es el reconocimiento empírico de que ningún país de ingreso medio llegó a ingreso alto exportando únicamente recursos naturales sin procesar. Sin excepción. En ningún caso histórico verificable.

| etiquetas: argentina , exportaciones , estructura productiva
5 1 0 K 45 Argentina
3 comentarios
5 1 0 K 45 Argentina
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Que sea la última vez que nos exportais a Milei a España sin procesar.
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#1 Setis
¿Sabes cuál es la ventaja de vender lo que extraes sin transformar?

Que tiende a concentrar el poder económico en las manos de unos pocos.

No es una ventaja para el pueblo, pero no pretendamos que nos importa el pueblo ahora tras los últimos cambios en el país.
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#3 encurtido
El exportar "commodities" directamente del sector primario no es por capricho, es por falta de inversión. Todos, empresarios, ciudadanos de cualquier clase social, políticos, prefieren exportar manufacturas, pero para ello hay que tener un capital con el que ser competitivo y dependiendo del producto quizá sea imposible de atraer y mucho menos de ahorrar.
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menéame