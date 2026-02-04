Desarrollaron un páncreas artificial que podría eliminar las inyecciones diarias de insulina en diabéticos

Un grupo de científicos del Technion de Israel y de Estados Unidos ha creado un implante biológico que funciona como un páncreas artificial. El dispositivo controla de manera automática la glucosa en sangre y administra la dosis precisa de insulina en tiempo real, lo que podría suponer un avance decisivo en el tratamiento de la diabetes tipo 1.
| etiquetas: páncreas artificial , medicina , technion , implante biológico
En la noticia no especifica mucho, pero ya existen dispositivos iguales solo que mecánicas, no biológicas...
Eso de que sea "vivo" no entiendo que ventaja puede tener, porque no dice (y supongo que no será así) que genere la insulina el propio dispositivo, porque eso sería una revolución bestial y estaría especificada en la noticia.
Y si no genera la insulina debes "recargar" el dispositivo cada x tiempo con insulina y ese es el principal problema de las bombas de insulina automáticas que ya existen.