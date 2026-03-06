edición general
6 meneos
13 clics
Desaparecido un conductor arrastrado por un torrente en Llinars del Vallès

Desaparecido un conductor arrastrado por un torrente en Llinars del Vallès

Los bomberos han accedido al vehículo pero no han encontrado al conductor

| etiquetas: lluvias , catalunya , llinars
6 0 0 K 72 actualidad
1 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Cada vez que hay avisos por inundaciones hay coches aparcados en la riera de Llinars...

Y así de caro puede salir el no dar una o dos vueltas más para aparcar.
1 K 23

menéame