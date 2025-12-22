Los desalojados del instituto B9 de Badalona ocupan el albergue cerrado de Can Bofí Vell

[Accesible en modo lectura] Algunas de las personas desalojadas del abandonado instituto B9 de Badalona han decidido ocupar el albergue municipal de Can Bofí Vell ante la falta de soluciones. La reapertura del espacio, que cerró sus puertas en abril de 2024, es una de las propuestas que el Govern de la Generalitat ha puesto sobre la mesa para proporcionar una alternativa habitacional a estos migrantes. Sin embargo, el alcalde Xavier García Albiol descartó la idea desde el principio.