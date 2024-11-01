edición general
Derribo inminente de la torre de una iglesia del siglo XVIII que amenaza con venirse abajo

No hay fondos para afrontar una restauración millonaria y optan por el derribo parcial para evitar "alguna desgracia"

Gry #2 Gry
¿Los propietarios de bienes de interés cultural no tienen la obligación de mantenelos en condiciones?

Que demanden al Obispado en los juzgados.

Edit: Según la IA se puede: es posible demandar al propietario (el Obispado de Almería) por no reparar la iglesia conventual de San Francisco, ya que la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español obligan a conservar bienes catalogados, bajo pena de sanciones, ejecución subsidiaria o expropiación.� Cualquier persona puede denunciar el deterioro ante la Administración (Junta de Andalucía o Ayuntamiento), que debe actuar, y la acción popular permite exigir cumplimiento judicialmente en vía contencioso-administrativa
#4 soberao
#2 En el artículo no pone que esté catalogado como patrimonio histórico. No sé. Tendrá 300 años pero no reza en ninguna parte como bien a preservar.
Un bien catalogado es también responsabilidad de los ayuntamientos conservarlos aunque sean privados por eso mucho patrimonio histórico no está catalogado en ningún lado, porque los ayuntamientos no quieren gastar dinero en arreglar edificios a particulares. Prefieren que se caigan a pedazos y luego si eso expropian y se hacen cargo como edificio propio.
Gry #5 Gry
#4 No es un BIC pero está catalogado y cuenta con protección general:

www.monumentalnet.org/monumento.php?r=AL-035030500-CUE-ALM-CON-STO-FRA
#1 tobruk1234
Otra cosa no tendra la iglesia. perp dinero a raudales.
Asimismov #3 Asimismov
#1 y otras preferencias en el gasto y más con la visita anunciada del papa, que no sale gratis, se suelen llevar uno o dos millones de Euros como donativos a la caridad después de cubrir gastos.
