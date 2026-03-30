edición general
7 meneos
7 clics

Derechos humanos en Irán: el Consejo prorroga el régimen de sanciones hasta abril de 2027 (EN)

El Consejo ha decidido hoy ampliar las medidas restrictivas de la UE en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en Irán hasta 13 de abril de 2027.

| etiquetas: ue , sanciones , irán , guerra
6 1 0 K 76 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 76 actualidad
Tkachenko #1 Tkachenko
De las sanciones a los genocidas ni pío. Vergonzoso :palm:
4 K 72

menéame