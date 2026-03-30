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Derechos humanos en Irán: el Consejo prorroga el régimen de sanciones hasta abril de 2027 (EN)
El Consejo ha decidido hoy ampliar las medidas restrictivas de la UE en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en Irán hasta 13 de abril de 2027.
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Tkachenko
De las sanciones a los genocidas ni pío. Vergonzoso
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