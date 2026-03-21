Derecho a la vivienda: Miles de personas se manifestaron en todo el país [PT]

Miles de personas se congregaron este sábado en manifestaciones en Lisboa, Oporto y otras 14 ciudades para exigir el cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda, limitaciones en los pagos de préstamos bancarios y el fin de la especulación inmobiliaria y las exenciones fiscales. La protesta fue organizada por la plataforma Casa Para Viver , que la semana pasada calificó de "irresponsables" las más recientes medidas del gobierno para abordar la crisis inmobiliaria, en particular aquellas que agilizan los desalojos.