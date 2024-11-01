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La derecha vuelve a obtener el 100% de los votos en Castilla y León
Felipe González ya ha manifestado su satisfación con los resultados que, entre el PP, PSOE y Vox suman 77 de los 82 escaños.
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#1
mikhailkalinin
Darwin ha hablado. El 100% de los que valemos algo, nos vamos fuera. De ese modo queda lo más cerril, novoestadista y tarado de la sociedad, listo para votar a los especialistas en pescar en ese caladero. Y la izquierda que queda en casa son residuos que no movilizan ni a Tujachevsky pasado de vodka.
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#2
azathothruna
Castilla.
El corazon de Ezpañistan.
Por eso digo que hay que deshacer la reconquista
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#3
alfre2
Todo normal, ¿verdad? Son personas como las demás, ¿a que sí? En todos lados hay de todo, ¿cierto?
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El corazon de Ezpañistan.
Por eso digo que hay que deshacer la reconquista