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La derecha vuelve a obtener el 100% de los votos en Castilla y León

Felipe González ya ha manifestado su satisfación con los resultados que, entre el PP, PSOE y Vox suman 77 de los 82 escaños.

| etiquetas: elecciones , castilla y león
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3 comentarios
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Darwin ha hablado. El 100% de los que valemos algo, nos vamos fuera. De ese modo queda lo más cerril, novoestadista y tarado de la sociedad, listo para votar a los especialistas en pescar en ese caladero. Y la izquierda que queda en casa son residuos que no movilizan ni a Tujachevsky pasado de vodka.
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azathothruna #2 azathothruna
Castilla.
El corazon de Ezpañistan.
Por eso digo que hay que deshacer la reconquista
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alfre2 #3 alfre2
Todo normal, ¿verdad? Son personas como las demás, ¿a que sí? En todos lados hay de todo, ¿cierto?

:troll:
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menéame