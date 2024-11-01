edición general
La derecha europea celebra la rebaja en normas sostenibilidad mientras las ONG la lamentan

La derecha y la extrema derecha europeas celebraron este jueves la apuesta de la Eurocámara por rebajar los requisitos de sostenibilidad para empresas gracias a un pacto inédito entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos a su derecha en el hemiciclo y que las ONG han catalogado de «un revés al clima y la naturaleza».Las enmiendas eliminan por completo la obligación de elaborar planes de transición climática y la existencia de las cláusulas de responsabilidad civil para las compañías.

#1 Grahml
Obviamente esto está impulsado exclusivamente por Trump y su tiranía demente:

www.meneame.net/story/trump-amenaza-penalizar-tambien-ue-reglas-sobre-
