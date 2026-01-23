Depuradoras de aguas residuales y resistencia a los antibióticos

vertido en una de las principales amenazas para la salud pública y animal a nivel mundial en las últimas décadas. El uso generalizado e inadecuado de los antibióticos ha hecho que se vaya acrecentando el problema de las resistencias a antibióticos; es decir, los antibióticos se están volviendo ineficaces para tratar las infecciones. “Aunque inicialmente se prestó mayor atención a los entornos clínicos y veterinarios, últimamente se ha puesto de relieve la importancia del medio ambiente”, explica Irene Beltrán de Heredia López, investigadora de