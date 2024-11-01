Deportaciones de Trump aumentan tasa de desempleo en California

“Las deportaciones tienden a aumentar el desempleo”, afirma el reporte. Este fenómeno afectaría tanto a trabajadores nacidos en EE.UU. como a inmigrantes con permisos legales. Los datos muestran este patrón emergente, particularmente en zonas con una mayor proporción de trabajadores extranjeros empleados en la construcción, la agricultura y la hostelería. Uno de los efectos más concretos se observa en el sector de la vivienda. La escasez de mano de obra relacionada con las deportaciones estaría impactando la construcción de nuevas viviendas.
Luego sera muy tarde.
Si hay 100 personas, 90 trabajando y 10 en paro, la tasa de paro es 10%
Si deportan a 10 personas que trabajan, quedan 90 en total, 80 trabajando y 10 en paro (porque no quieren cubrir esos puestos) por lo tanto la tasa de paro sube al 11.1%
Si es asi como lo calculan me parece un poco engañoso, y mi excel también
Si echas a los inmigrantes la economía no crece y el paro aumenta.
En España los datos son los mismos, en nuestro sistema para que el paro baje necesitas crecimiento económico, para lo que necesitas más trabajadores, que solo pueden ser inmigrantes.