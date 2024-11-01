edición general
12 meneos
19 clics
Deportaciones de Trump aumentan tasa de desempleo en California

Deportaciones de Trump aumentan tasa de desempleo en California

“Las deportaciones tienden a aumentar el desempleo”, afirma el reporte. Este fenómeno afectaría tanto a trabajadores nacidos en EE.UU. como a inmigrantes con permisos legales. Los datos muestran este patrón emergente, particularmente en zonas con una mayor proporción de trabajadores extranjeros empleados en la construcción, la agricultura y la hostelería. Uno de los efectos más concretos se observa en el sector de la vivienda. La escasez de mano de obra relacionada con las deportaciones estaría impactando la construcción de nuevas viviendas.

| etiquetas: deportaciones , trump , tasa desempleo , california
10 2 0 K 168 EEUU
7 comentarios
10 2 0 K 168 EEUU
azathothruna #7 azathothruna *
A estas alturas, deberian estar huyendo en masa a mexico o canada
Luego sera muy tarde.
0 K 17
u_1cualquiera #1 u_1cualquiera *
Joer, estoy espeso, he tenido que hacerme un excel para entenderlo :-)
Si hay 100 personas, 90 trabajando y 10 en paro, la tasa de paro es 10%
Si deportan a 10 personas que trabajan, quedan 90 en total, 80 trabajando y 10 en paro (porque no quieren cubrir esos puestos) por lo tanto la tasa de paro sube al 11.1%
Si es asi como lo calculan me parece un poco engañoso, y mi excel también
0 K 11
Dramaba #2 Dramaba
#1 También habría que incluir a la gente que ya no puede trabajar debido a que dependían del trabajo de los deportados.
1 K 23
themarquesito #3 themarquesito
#1 En realidad la cosa va bastante más allá de eso. Los inmigrantes, incluso los sin-papeles, contribuyen a la economía local y crean negocios. Así, si ICE deporta a Javier el dueño de la empresa de jardinería que tiene cinco empleados, la empresa cierra y los cinco trabajadores se van al paro.
6 K 98
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
#3 noooooooo, porque el mercado se regula solo y John, que tiene una empresa rival, aumenta su negocio y contrata a los 5 trabajadores de Javier ;)
2 K 35
Dragstat #5 Dragstat *
#1 Añado al comentario que en ocasiones muchos proyectos no se realizan directamente porque no hay mano de obra suficiente o suficientemente barata. En el ejemplo de la construccion, si no tienen suficiente personal en un proyecto que requiere 1.000 trabajadores porque faltan 200, los otros 800 directamente van a la calle porque no se hace, si los costes son muy altos porque justo faltan los trabajadores más baratos, también se puede cancelar, lo mismo pasa si no dan a basto y dan plazos de…   » ver todo el comentario
2 K 53
powernergia #6 powernergia
#1 Los inmigrantes no son sólo trabajadores, también son estudiantes, empresarios, consumidores...

Si echas a los inmigrantes la economía no crece y el paro aumenta.
En España los datos son los mismos, en nuestro sistema para que el paro baje necesitas crecimiento económico, para lo que necesitas más trabajadores, que solo pueden ser inmigrantes.
3 K 64

menéame