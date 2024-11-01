Deportaciones de Trump aumentan tasa de desempleo en California

“Las deportaciones tienden a aumentar el desempleo”, afirma el reporte. Este fenómeno afectaría tanto a trabajadores nacidos en EE.UU. como a inmigrantes con permisos legales. Los datos muestran este patrón emergente, particularmente en zonas con una mayor proporción de trabajadores extranjeros empleados en la construcción, la agricultura y la hostelería. Uno de los efectos más concretos se observa en el sector de la vivienda. La escasez de mano de obra relacionada con las deportaciones estaría impactando la construcción de nuevas viviendas.