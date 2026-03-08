El Departamento de Estado ordena a los diplomáticos no esenciales abandonar Arabia Saudita [ENG]

El Departamento de Estado anunció el domingo que ordenó a los diplomáticos estadounidenses no esenciales y a los familiares de empleados del gobierno estadounidense abandonar Arabia Saudita debido a riesgos de seguridad. La Embajada de Estados Unidos en Riad aprobó el martes las salidas voluntarias, cuatro días después del inicio de la guerra y el mismo día en que fue atacada por drones iraníes que provocaron un incendio que dañó las instalaciones de la misión. La retirada de personal no esencial de los países del Golfo comenzó el lunes pasado.