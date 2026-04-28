El Departamento de Estado de EE.UU ultima un plan para incluir una imagen de Trump en los pasaportes [ENG]

El rediseño forma parte de la celebración del 250 aniversario del país, igual que la moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, o el pase para el Servicio de Parques Nacionales también con su retrato.
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Esto no lo visteis venir, @Grahml y @Verdaderofalso
Nos tienes que estar vacilando con un medio de coña o algo así.
#7 El año pasado un congresista republicano (creo que Andy Ogles) presentó un proyecto de ley en ese sentido.
#1 es la mayor gilipollez hasta la fecha pero e! Quien somos nosotros para decirles que no
Prefiero esta
timesofindia.indiatimes.com/world/us/donald-trump-plans-to-put-his-ima
www.politico.com/news/2026/04/28/trump-passports-state-department-0089
Pd: Os recuerdo que este señor tiene a su disposición el maletín nuclear...
El mismo tío que quiere dejar a los parques sin presupuesto y que se apañen los estados con ellos