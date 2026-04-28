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El Departamento de Estado de EE.UU ultima un plan para incluir una imagen de Trump en los pasaportes [ENG]

El Departamento de Estado de EE.UU ultima un plan para incluir una imagen de Trump en los pasaportes [ENG]

El rediseño forma parte de la celebración del 250 aniversario del país, igual que la moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, o el pase para el Servicio de Parques Nacionales también con su retrato.

| etiquetas: trump , ee.uu , departamento de estado , pasaporte
27 7 0 K 347 Trump
24 comentarios
27 7 0 K 347 Trump
Comentarios destacados:        
themarquesito #1 themarquesito
Aquí la aberración.
Esto no lo visteis venir, @Grahml y @Verdaderofalso  media
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Nos tienes que estar vacilando con un medio de coña o algo así.
:wall:
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themarquesito #5 themarquesito *
#3 Ojalá estuviese de coña y The Bulwark fuese un medio satírico como The Onion, pero no es el caso.

#7 El año pasado un congresista republicano (creo que Andy Ogles) presentó un proyecto de ley en ese sentido.
2 K 43
#7 z1018
#3 estamos a dos pasos de que esculpan su cara en el monte Rushmore
3 K 58
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#7 ya se ha propuesto

#1 es la mayor gilipollez hasta la fecha pero e! Quien somos nosotros para decirles que no
5 K 95
#20 Maikimaik
#7 #8 No iba a desentonar al lado de otro hijo puta como T. Roosevelt.
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#12 surco
#1 Supongo que es un fake, pero me parece una idea cojonuda. Así cuando los yankees vayan a un país árabe o a medio mundo pueden enseñar orgullosos a Donald y ser tratados pir el paisano de aduanas como se merecen.
:roll:
1 K 28
#17 pcmaster
#1 ¡Que cara de mala hostia que tiene! xD
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EvilPreacher #18 EvilPreacher
#17 Ya sabes, la IA se alimenta de las imágenes que circulan por la red.
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themarquesito #19 themarquesito
#17 Es la imagen de su retrato oficial.  media
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Amperobonus #23 Amperobonus
#1

Prefiero esta :troll:  media
1 K 28
Eibi6 #24 Eibi6
#1 un culto a la personalidad digno del mejor Padrecito
1 K 29
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
No tienen cojones, es más, les reto y pido a Chluthu que lo hagan, así darán más vergüenza ajena cada vez que viajen fuera de sus fronteras xD
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ipanies #14 ipanies
No sé si hay que recordar que este tipo, según las leyes locales suyas y las internacionales, es un delincuente. Jiji, jajaja, pero algo va muy mal en el mundo.
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Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
A partir de ahora será obligatorio llamarse Donald Trump y operarse para tener su cara.
2 K 46
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
Deberían renombra el país como Trumpolandia.
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Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
La camarilla que tiene alrededor es digna de los pelotas de Corea del Norte con el Amado Líder. Ya sólo les falta ir detrás de Trumpeto con un cuaderno apuntando las polladas que suelta a cada segundo.
1 K 34
Fartón_Valenciano #10 Fartón_Valenciano *
Pues a mi me parece bien, es mas, voy a poner la foto de Trump en el fondo de mi inodoro...

Pd: Os recuerdo que este señor tiene a su disposición el maletín nuclear...
1 K 30
#21 javic
Absurdistán.
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zelfspot #9 zelfspot
No se le acaban las ocurrencias al desgraciado… {0x1f61e}
1 K 26
Noeschachi #15 Noeschachi
”o el pase para el Servicio de Parques Nacionales también con su retrato”

El mismo tío que quiere dejar a los parques sin presupuesto y que se apañen los estados con ellos
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Ludovicio #22 Ludovicio
¿Aquí el DOGE no dice nada? Que raro.
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menéame